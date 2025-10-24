Por qué recomiendan apagar el Wi Fi del celular por la noche

Apagar el Wi Fi del celular por la noche puede mejorar la calidad del sueño, reducir la exposición a radiación y aumentar la seguridad del dispositivo.

Un pequeño gesto antes de dormir: apagar el Wi Fi del celular y descansar más tranquilo. Foto: Archivo

El teléfono celular es parte de todas las actividades de la vida moderna, tanto, que por la noche muchas personas lo ponen debajo de la almohada o en la mesa de luz. Esta práctica, que parece común, puede ocultar algunos riesgos, sobre todo si se tiene el Wi Fi encendido.

Aunque no lo notemos, cuando el Wi Fi está activo, el celular continúa buscando redes y recibiendo notificaciones. Esto puede generar pequeñas interrupciones durante el sueño, luces de pantalla inesperadas y alertas que, aunque mínimas, afectan la calidad del descanso por que el cerebro suele estar atento a lo que sucede allí.

Además, mantener el dispositivo conectado toda la noche aumenta la exposición a radiación electromagnética, algo que, aunque no se considere peligroso a niveles bajos, algunos expertos recomiendan reducir, especialmente si el teléfono está muy cerca de la cabeza. Esto ha sido corroborado por diferentes estudios que demuestran que el Wi Fi a distancias cortas contienen valores de potencia de radiación más altos.

El uso del celular antes de dormir puede tener efectos negativos en la calidad del sueño. Foto: Shutterstock Son varios los beneficios de apagar el Wi Fi de tu celular por las noches. Foto: Shutterstock Otros beneficios de apagar el Wi Fi por la noche Aunque los efectos en la salud de la radiación electromagnética siguen investigándose y el celular puede silenciarse por la noche para no recibir notificaciones, apagar el Wi Fi puede tener beneficios prácticos. Entre estos, ahorrar batería y de esta manera, prolongar la vida útil del dispositivo. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad digital, desconectar la conexión reduce la exposición a posibles intrusiones o hackeos mientras dormimos.