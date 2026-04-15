Por qué los niños que dibujan aprenden más rápido: qué pasa en el cerebro

Es un hecho. El dibujo no es solo juego en la infancia . Es una actividad que impulsa el desarrollo del cerebro desde los primeros años. Al trazar líneas y formas, los niños activan áreas ligadas al lenguaje, la memoria y la coordinación. Este hábito temprano impacta en el aprendizaje y en la forma de ver el mundo.

Cuando un niño dibuja, su cerebro trabaja en varias zonas a la vez. Se activan regiones del hemisferio derecho, ligadas a la creatividad, y del izquierdo, relacionadas con el lenguaje. Este cruce fortalece conexiones neuronales. Cuanto más se practica, mayor es la integración entre ambas áreas.

Aprende a dibujar tu mandala astral según la astrología. Foto: Pixabay - pixabay.com

El dibujo también mejora la motricidad fina. Sostener un lápiz y controlar el trazo entrena músculos de la mano. Este proceso prepara para la escritura. Estudios en educación infantil muestran que niños que dibujan con frecuencia desarrollan mejor precisión en tareas escolares.

Otro punto es la memoria. Al dibujar objetos o escenas, el niño observa, procesa y representa. Ese ejercicio refuerza la retención de información. Por eso, muchos docentes usan el dibujo como herramienta de aprendizaje en clase.

Las escuelas en Reino Unido cerraron y los niños decidieron dibujar arcoíris y colgarlos en sus ventanas para dar esperanza. El dibujo desarrolla el cerebro. Dick's Sporting Goods

El aspecto emocional también pesa. Dibujar ayuda a expresar ideas y sentimientos que aún no logran decir con palabras. Psicólogos infantiles usan el dibujo para entender estados de ánimo. Es una vía directa hacia el mundo interno del niño.

Además, fomenta la concentración. Mantener la atención en un dibujo durante varios minutos entrena el foco. En una era con estímulos constantes, este hábito gana valor. Mejora la capacidad de sostener tareas sin distracciones.