Por qué es importante dormir al menos 6 horas por noche

Al parecer, dormir poco se ha convertido en parte de la rutina. El trabajo, las obligaciones, las redes sociales o el insomnio nos llevan a restarle horas al descanso como si no pasara nada. Lo cierto es que dormir menos de seis horas por noche tiene consecuencias en la salud . El cuerpo lo siente y lo manifiesta con el tiempo.

Cuando no descansamos lo suficiente, el cerebro es uno de los primeros en verse afectado. Es más difícil concentrarse, tomar decisiones simples y recordar cosas del día anterior. Incluso nuestras emociones cambian: podemos estar más irritables, ansiosos o tristes. Esto ocurre porque el cerebro necesita el sueño para procesar información y regular el estado de ánimo.

Diversos estudios muestran que dormir poco aumenta la presión arterial, eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y favorece la inflamación. A largo plazo, esto se traduce en mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infartos y otros trastornos cardiovasculares.

Con menos sueño, el cuerpo produce más grelina (la hormona del hambre) y menos leptina (la que avisa que estamos satisfechos). Es por eso que, después de una noche corta, sentimos antojos de comida hipercalórica, especialmente dulces o harinas. Además, el cuerpo responde peor a la insulina, lo que puede llevar al desarrollo de diabetes tipo 2.

Dormir menos reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de virus y bacterias. Las personas que duermen poco tienen más probabilidades de enfermarse y de recuperarse más lentamente. Incluso algunas vacunas pueden ser menos efectivas si no dormimos bien en los días posteriores a su aplicación.

No dormir bien está asociado con síntomas de ansiedad, depresión y agotamiento emocional. El sueño actúa como un regulador natural del estrés. Si lo interrumpimos constantemente, perdemos ese “reinicio” emocional que nos permite empezar de nuevo cada día.

Además, dormir poco también puede acelerar el envejecimiento celular. La piel luce más opaca, aparecen ojeras, y el cuerpo tarda más en recuperarse del esfuerzo físico.

Por qué es importante dormir al menos 6 horas por noche

