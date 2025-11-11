Por qué debes ver Cometierra, la serie basada en un libro argentino

Cometierra funciona como un puente entre literatura y pantalla. La serie invita a hablar de dolor, pero también de resistencia y vínculos.

Cometierra llega a la pantalla con una historia que toca fibras sociales y emocionales. Esta serie muestra a una adolescente que enfrenta la violencia desde un poder extraño. Está basada en el libro de la escritora argentina Dolores Reyes, en el que presenta un mundo donde lo fantástico se mezcla con lo cotidiano y revela heridas profundas en la comunidad en muchas zonas.

Una serie fuera de serie La trama gira en torno a Aylín, una joven con la capacidad de obtener visiones al probar la tierra de lugares donde alguien desapareció. Este poder no es un regalo, sino una carga que la empuja a involucrarse con historias de dolor.

cometierra La serie adapta el libro argentino y traslada la acción a un contexto mexicano, donde las desapariciones son una realidad dolorosa. Este cambio de escenario acerca la ficción a un terreno reconocible para millones de espectadores, y abre preguntas sobre justicia, silencio y supervivencia. Aylín actúa como alguien que intenta entender su don mientras trata de cuidar a quienes la rodean.