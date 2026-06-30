Por qué algunas personas escuchan siempre las mismas canciones, según la psicología

Hay canciones que no se abandonan. Vuelven en el colectivo, en la ducha, durante una caminata o antes de dormir. Para algunos, repetir siempre los mismos temas puede parecer una manía. Para la psicología, en cambio, ese hábito habla de memoria, placer, identidad y una búsqueda muy concreta de estabilidad emocional.

La repetición musical no necesariamente indica falta de curiosidad ni estancamiento. Diversas investigaciones sobre música y comportamiento muestran que volver a una canción conocida puede ayudar a ordenar el estado de ánimo, reducir la incertidumbre y recuperar sensaciones asociadas a momentos específicos de la vida. La música, además, activa procesos cerebrales vinculados con emoción, aprendizaje y predicción.

Cuando una persona elige una canción que ya escuchó muchas veces, el cerebro no arranca desde cero. Sabe cuándo llega el estribillo, anticipa una pausa, reconoce un cambio de ritmo y espera esa frase que ya tiene incorporada. Esa previsibilidad puede generar alivio, sobre todo en días de tensión o cansancio mental.

Por eso, repetir una playlist o un tema favorito puede funcionar como una herramienta de autorregulación . No se trata solo de “me gusta esta canción”, sino de usarla para entrar en un clima emocional determinado: calmarse, levantar energía, acompañar una tristeza o sostener una sensación de control. Estudios sobre reescucha musical también señalan que la frecuencia y la exposición reciente influyen en la probabilidad de volver a elegir una misma canción.

La familiaridad tiene un peso clave en el gusto musical. El llamado efecto de mera exposición describe una tendencia psicológica: aquello que se vuelve conocido suele procesarse con más facilidad y, muchas veces, resulta más agradable. En música, esto explica por qué algunos temas crecen con las escuchas y por qué una canción que al principio pasó inadvertida puede volverse indispensable después de varias repeticiones.

Un trabajo publicado en Frontiers in Neuroscience analizó la escucha repetida y concluyó que el gusto por una pieza musical puede aumentar con la exposición, incluso en composiciones de distintos niveles de complejidad. Otros estudios sobre el efecto de mera exposición en música vincularon la repetición con mayor reconocimiento y preferencia por melodías escuchadas varias veces.

Memoria, nostalgia y una identidad que vuelve

También hay canciones que funcionan como anclas. No se repiten solo por su melodía, sino por lo que despiertan: una etapa, una persona, una pérdida, un viaje, una versión anterior de uno mismo. En esos casos, escuchar otra vez el mismo tema permite volver a una emoción sin necesidad de explicarla.

La neurociencia de la música sostiene que la escucha no es una experiencia pasiva: el cerebro genera expectativas, conecta sonidos con emociones y aprende patrones. Por eso, una canción conocida puede sentirse más intensa que una novedad. No necesariamente porque sea “mejor”, sino porque ya tiene un lugar construido en la memoria afectiva.

La repetición, sin embargo, tiene matices. Para algunas personas, una canción puede acompañar durante años sin agotarse. Para otras, el exceso termina en saturación. El punto de quiebre depende del contexto, del estado emocional y de cuánto descubrimiento siga ofreciendo esa pieza. A veces, repetir una canción es refugio. Otras, es una forma de procesar algo que todavía no encontró palabras.