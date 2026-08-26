Pon fin al mal olor en tu hogar y oficina con estos dos trucos rápidos

Cómo eliminar el olor a guardado de la ropa y la oficina con ingredientes caseros. Elimina malos olores en casa.

El mal olor desaparece. Y sí se puede acabar con la humedad en las toallas y en el hogar en general. Aplicar ingredientes sencillos devuelve la frescura a los ambientes de trabajo y descanso sin gastar de más.

Consejos para eliminar la humedad y aromatizar el hogar Tus toallas recuperarán la frescura. Foto: Archivo El olor a humedad en las toallas es por la acumulación de bacterias y moho. Para resolver este problema, basta con mezclar partes iguales de bórax y jabón líquido en el lavarropas. Esta preparación penetra las telas y arranca de raíz el mal olor sin dañar las prendas.

Todo está en el tiempo de remojo. Hay que pausar el ciclo justo cuando el agua cubra las toallas y dejarlas sumergidas 20 minutos. Pasado ese tiempo, termina con un lavado normal.

Los granos o restos de café molido funcionan como un neutralizador natural en habitaciones cerradas. Colocar frascos abiertos con café en esquinas, escritorios o placares absorbe la fetidez del ambiente de forma continua. Esta opción elimina la humedad ambiental y deja un aroma suave en la oficina o la casa.