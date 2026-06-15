Plástico, metal o vidrio: ¿de qué material debería ser tu botella diaria para tomar agua?

Más allá del tipo de botella de agua, la durabilidad y la higiene varían según el material.

Encontrar la botella perfecta para tomar agua a diario no es tan simple. El material del que están hechas define su durabilidad, peso, higiene y capacidad de conservación. La clave es saber cuál es el verdadero uso que se le va a dar.

La mejor botella Para tomar la mejor decisión, es fundamental conocer qué ofrece cada alternativa. En el caso de las de metal se destacan por su resistencia a los golpes y su vida útil prolongada. Además, los modelos térmicos son imbatibles para mantener el agua fría durante horas, lo que las hace perfectas para el gimnasio, la facultad o viajar.

En tanto, las de vidrio tienen un beneficio, que al ser un material neutro, no altera el gusto del agua y es el más higiénico y fácil de lavar. En este caso el punto débil es la fragilidad. Por eso, se recomiendan principalmente para ambientes estáticos como el hogar o la oficina.

shutterstock_2606096065 Cada botella tiene sus características. Fuente: Shutterstock. La tercera opción son las de plástico. Su gran fuerte es la ligereza y el precio accesible. Son muy prácticas para los chicos o para traslados cortos, siempre y cuando se elijan opciones de alta calidad libres de BPA.

En resumen, para los que buscan una botella todoterreno que resista el ritmo diario dentro de la mochila, las de acero inoxidable se llevan el primer puesto por su equilibrio entre fuerza y capacidad térmica.