Plantas que sobreviven con poca agua: ideales para quienes nunca riegan

Las invencibles del hogar. Plantas que no se rinden: perfectas para viajeros y olvidadizos. Necesitan poca agua.

Estas plantas son perfectas para quienes viven a mil o simplemente no recuerdan cuándo fue la última vez que usaron agua. Las suculentas son las favoritas de los olvidadizos. Guardan agua en sus hojas carnosas y parecen eternas. Solo necesitan luz abundante y un riego cada diez o veinte días. Su aspecto geométrico da un toque moderno y natural a cualquier rincón, sin exigir atención constante ni un calendario de jardinería.

Más plantas que necesitan poca agua El cactus es otro campeón de la resistencia. Adaptado al desierto, tolera hasta un mes sin agua y ama el sol directo. Su forma curiosa y sus espinas decorativas lo convierten en una pieza llamativa que parece salida de una película del oeste. Solo hay que evitar los excesos: el agua encharcada es su peor enemigo.

La zamioculca, conocida como ZZ, es casi inmortal. Mantiene sus hojas verdes aunque viva en un rincón con poca luz. Su secreto está en sus raíces gruesas, que almacenan agua como si tuvieran un tanque oculto. Basta con regarla cada dos o tres semanas para que siga luciendo impecable.

plantas Otra campeona es la sansevieria, también llamada lengua de suegra. Ideal para interiores, soporta ambientes secos y poca iluminación. Si te olvidas de ella durante un mes, no pasa nada: sigue creciendo, firme y altiva. Además, limpia el aire de toxinas, un punto extra si pasas mucho tiempo en casa.

El potos es el favorito de quienes quieren una planta viva sin complicaciones. Crece rápido, se adapta a la sombra y se recupera incluso después de un descuido. Con solo un poco de agua cada semana, sus hojas en forma de corazón volverán a brillar, como si nada hubiera pasado.