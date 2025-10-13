Pierdes músculo, porque cometes estos errores

Errores silenciosos que están haciendo que pierdas músculo más rápido de lo esperado. No tiene que ver con la edad.

El músculo no se pierde solo por el paso del tiempo, se pierde por errores que cometemos sin darnos cuenta y que frenan todo el esfuerzo hecho durante el día. Pensar que la edad es la culpable es engañoso, cuando en realidad la forma de alimentarse, entrenar y descansar son los pilares que lo mantienen firme.

Tu músculo necesita 3 cosas Uno de los fallos más comunes es no darle al cuerpo la cantidad adecuada de proteína. Este nutriente es la materia prima del músculo y sin él la reparación se vuelve deficiente. No alcanza con comer “un poco de todo”, el cálculo ideal es al menos 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día, algo que muchos ignoran.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8zynyv99o Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener el músculo. Getty Images El segundo error es dejar de lado el entrenamiento de fuerza. Mover pesas no es solo cuestión estética, es la manera en la que el músculo recibe el estímulo que lo mantiene activo. Hacer ejercicios de resistencia al menos dos o tres veces por semana es suficiente para evitar que el músculo se apague poco a poco.

PESAS GRASA 3.jpg El descanso también juega un papel central en este proceso. Dormir menos de lo necesario afecta la producción de hormonas que favorecen la reparación muscular. Por eso, dormir al menos siete horas profundas cada noche es tan importante como entrenar o comer bien. Sin sueño de calidad, el cuerpo se queda sin la energía para crecer y fortalecerse.