Película de suspenso en Netflix de más de dos horas que no te podés perder

Te dejamos este thriller psicológico en Netflix que mezcla misterio, suspenso y giros inesperados que te atraparán desde el inicio.

Netflix es una plataforma gigante de entretenimiento, conocida por su gran variedad de series y películas para ver en casa. Entre su gran oferta de largometrajes, se destaca No te preocupes cariño, un thriller psicológico que dura más de dos horas. Es una producción estadounidense de suspenso dirigida por Olivia Wilde.

La historia se desarrolla en una comunidad aparentemente perfecta, donde poco a poco surgen secretos inquietantes que ponen en duda la realidad de sus protagonistas. La sinopsis cuenta que Alice y Jack viven en una ciudad experimental llamada Victoria, construida alrededor de un proyecto secreto. La vida parece ideal y tranquila para los residentes, pero cuando empiezan a aparecer grietas en esa fachada, Alice empieza a sospechar que hay algo mucho más siniestro detrás de ese mundo perfecto.

no te preocupes cariño NETFLIX. No te preocupes cariño Netflix Tiene una duración de unos 122 minutos y en el elenco destacan varias estrellas. La protagonista, Florence Pugh, interpreta a Alice, acompañada por Harry Styles como Jack. También actúan Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll y Chris Pine, entre otros.

Es una película que mezcla misterio, drama y thriller con una historia que invita a cuestionar lo que parece perfecto. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón para disfrutar de este largometraje!