Pedro Pascal sorprendió al bailar cumbia en una protesta contra Trump

Pedro Pascal bailó cumbia frente a miles de manifestantes en una de las 2500 protestas contra las políticas de Donald Trump. El actor chileno se mezcló con la multitud en Los Ángeles durante una jornada del movimiento “No Kings”, una protesta que reunió a millones de personas en Estados Unidos contra el autoritarismo del actual presidente.

Pedro Pascal no se oculta Entre pancartas, cantos y tambores, Pedro Pascal se dejó llevar por el ritmo de la canción “Cumbia contra la migra”, interpretada por el grupo Jornaleros del Norte. El momento quedó registrado, donde se lo ve sonriente, bailando y saludando a los asistentes. Su presencia desató una ola de comentarios y muestras de apoyo en todo el mundo.

Embed - Bailó Cumbia El movimiento “No Kings” ha ganado fuerza en los últimos meses, impulsado por artistas, activistas y ciudadanos que cuestionan lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno de Trump. Las manifestaciones se replicaron en distintas ciudades, con un mensaje claro: rechazar cualquier forma de poder absoluto y defender las libertades civiles en un clima político cada vez más tenso.