Pedro el escamoso: así luce en la actualidad César Luis Freydell

César Luis Freydell fue interpretado por Javier Gómez en Pedro el escamoso. En la actualidad tiene 65 años.

La televisión colombiana ha dado origen a varias producciones que lograron trascender fronteras, y una de las más recordadas es Pedro el escamoso. Estrenada en 2001, la telenovela combina comedia, romance y drama en una historia que se convirtió en un fenómeno de audiencia en América Latina y otros países.

Su protagonista, Pedro Coral Tavera, con un estilo extravagante y una personalidad inconfundible, pasó a formar parte de la cultura popular. La historia sigue a este hombre carismático, hablador y muy seguro de sí mismo que llega a Bogotá tras abandonar su pueblo. Allí comienza a trabajar como chofer en una importante empresa y se enamora de Paula Dávila, una exitosa ejecutiva.

A partir de ese momento, Pedro deberá enfrentar situaciones inesperadas, malentendidos y desafíos personales que dan forma a una historia cargada de humor y momentos emotivos.

El reparto está encabezado por Miguel Varoni como Pedro Coral Tavera y Sandra Reyes como Paula Dávila. También participan Marcela Mar, Álvaro Bayona, Alina Lozano, Carlos Kajú, Fernando Solórzano, Javier Gómez y otros reconocidos actores colombianos que contribuyeron al éxito de la producción.

Cómo se ve hoy Javier Gómez, actor de Pedro el escamoso Javier Gómez interpretó a César Luis Freydell. Se trata de un empresario elegante, ambicioso y con gran influencia dentro de la compañía donde transcurre buena parte de la historia. Su personaje se convierte en una figura importante dentro de las disputas laborales y personales que atraviesan varios de los protagonistas.