Paso a paso: qué hacer si tu computadora funciona lento

Muchas veces, el constante uso de la computadora hace que se ralentice, es por eso que es necesario tomar ciertos recaudos.

Muchas veces ocurre que la computadora de uso diario tarda mucho tiempo en arrancar o que los programas se abren con demora o el cursor parece moverse en cámara lenta, no necesariamente llegó el momento de cambiarla. Sin embargo, muchas veces la culpa no es del hardware viejo, sino de ciertas funciones de Windows que siguen activas aunque ya no las necesites y que consumen recursos todo el tiempo.

El sistema operativo de Microsoft está lleno de herramientas pensadas para optimizar el rendimiento o facilitar tareas, pero en equipos antiguos suelen provocar el efecto contrario: ocupan memoria, sobrecargan el procesador y hacen que todo funcione más lento. Lo bueno es que algunas de ellas pueden desactivarse fácilmente para ganar velocidad sin gastar un peso ni instalar nada extra.

La computadora Apple que querrás tener Foto: Apple Qué hacer si tu computadora anda lento El indexado de archivos: cómodo, pero un consumidor silencioso Windows tiene una función que indexa todo el contenido del rígido para que las búsquedas sean más rápidas. En teoría, esto algo es útil. Pero en la práctica, especialmente si tu computadora usa un disco duro mecánico, puede convertirse en un verdadero lastre.

Mientras está activo, el sistema analiza constantemente los archivos y carpetas del equipo, lo que ocupa recursos del procesador y del almacenamiento. En las PC modernas con SSD esto apenas se nota, pero en las más viejas puede hacer que abrir una simple carpeta o buscar un documento se vuelva una tarea desesperante.