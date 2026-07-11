Paso a paso el dulce de batata perfecto, la receta de Sofía Pachano

Pasos

Cocinar las batatas con su cáscara hasta que estén bien tiernas. Dejarlas entibiar, pelarlas y procesarlas o pisarlas hasta obtener un puré muy liso.

En otra olla, preparar un almíbar calentando el azúcar, los 80 ml de agua y el jugo de limón. Cuando comience a hervir, cocinar unos minutos e incorporar de a poco el puré de batatas, mezclando continuamente.

Disolver el agar agar en los 100 ml de agua, llevar a ebullición durante un par de minutos y añadirlo a la preparación. Continuar cocinando a fuego bajo mientras se revuelve hasta que la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla.

Retirar del fuego, perfumar con la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar completamente.