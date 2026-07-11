Paso a paso el dulce de batata perfecto, la receta de Sofía Pachano
Conoce el paso a paso para preparar el dulce de batata perfecto en casa, una receta de Sofía Pachano ideal para disfrutar con queso.
El dulce de batata casero, al estilo Sofía Pachano, es un clásico de la repostería argentina que puede prepararse fácilmente en casa con pocos ingredientes. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un postre tradicional, con una textura firme y un sabor auténtico, perfecto para disfrutar con queso o utilizar en distintas preparaciones.
Aunque requiere algo de tiempo de reposo, el dulce de batata casero es una elaboración sencilla que forma parte de la cocina de muchas familias. Prepararlo de manera artesanal permite controlar los ingredientes y conseguir un resultado de excelente sabor y consistencia. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de batatas
- 750 g de azúcar
- 80 ml de agua
- 10 g de agar agar
- 100 ml de agua extra para hidratar el agar agar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de jugo de limón
- Cocinar las batatas con su cáscara hasta que estén bien tiernas. Dejarlas entibiar, pelarlas y procesarlas o pisarlas hasta obtener un puré muy liso.
- En otra olla, preparar un almíbar calentando el azúcar, los 80 ml de agua y el jugo de limón. Cuando comience a hervir, cocinar unos minutos e incorporar de a poco el puré de batatas, mezclando continuamente.
- Disolver el agar agar en los 100 ml de agua, llevar a ebullición durante un par de minutos y añadirlo a la preparación. Continuar cocinando a fuego bajo mientras se revuelve hasta que la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla.
- Retirar del fuego, perfumar con la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar completamente.
- Volcar la preparación en un molde forrado con film o apenas humedecido. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante varias horas, preferentemente toda la noche, antes de desmoldar y cortar en porciones.