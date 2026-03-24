París busca salvar su edificio más odiado con una transformación total

En París , pocos edificios cargan con una fama tan negativa como la Tour Montparnasse. Con sus 210 metros de altura, la torre se volvió desde los años 70 una presencia incómoda dentro del perfil urbano de la capital francesa, marcado por techos bajos, piedra clara y una estética mucho más uniforme. Más de medio siglo después de su inauguración, la ciudad intenta darle una nueva oportunidad con una transformación profunda.

La mala relación entre la torre y París no nació con el tiempo: empezó casi desde el día en que abrió. El edificio fue inaugurado en 1973 y quedó como el gran rascacielos del centro histórico. La reacción fue tan adversa que poco después se consolidaron límites de altura en la zona central, una decisión que condicionó durante décadas la forma en que la ciudad pensó su crecimiento.

La Tour Montparnasse fue concebida en un contexto muy distinto. En la segunda mitad del siglo XX, París buscaba modernizar áreas envejecidas y reorganizar sectores clave alrededor de grandes nodos de transporte. La zona de Montparnasse aparecía como un punto estratégico para esa renovación, con un plan que incluía oficinas, comercios, nuevas circulaciones y una gran torre como símbolo de ese impulso urbano.

La obra también tuvo una complejidad técnica importante. La estructura se levantó sobre una zona atravesada por líneas del Metro y exigió una ingeniería capaz de reforzar el subsuelo, redistribuir cargas y sostener un edificio de gran escala en un punto muy sensible de la ciudad. Ese desafío convirtió a la torre en una obra destacada desde lo técnico, aunque eso nunca alcanzó para integrarla del todo al paisaje de París .

Con el paso de los años, el rechazo no desapareció. Para muchos habitantes de París, la torre siguió siendo una intrusión en una ciudad donde casi no hay edificios de esa altura dentro del casco histórico. Su silueta oscura, su volumen y su contraste con la arquitectura tradicional hicieron que durante décadas quedara asociada a una idea de modernización fallida.

Por eso, la apuesta actual no pasa por celebrar el edificio, sino por intentar hacerlo más amable. El proyecto prevé una renovación integral de la torre y de su base, con una imagen más liviana, más transparente y con fuerte presencia de vegetación. La propuesta incluye terrazas verdes, un jardín en la azotea y una reconfiguración del centro comercial y de los espacios peatonales para conectar mejor el complejo con el barrio.

El pla para mejorar este edificio de París

La iniciativa lleva años de discusiones y debates, en parte por su escala, en parte por su costo y también por las distintas visiones sobre qué necesita realmente ese sector de París. Según lo previsto, la torre será vaciada de inquilinos y cerrada al público para permitir el inicio de las obras, en una reforma que apunta más a corregir un problema histórico que a crear un nuevo ícono para la ciudad.

En el fondo, ese es el corazón del plan: no convertir a la Tour Montparnasse en el edificio más querido de París, sino reducir el rechazo que arrastra desde hace más de 50 años. La duda ahora es si una renovación tan ambiciosa alcanzará para cambiar la relación entre la torre y una ciudad que nunca terminó de aceptarla.