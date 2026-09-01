Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio sobre las toallas

El uso diario y la exposición permanente a la humedad hacen que las toallas pierdan su frescura con rapidez. Con el tiempo acumulan suciedad difícil de quitar y adquieren un característico olor a encierro.

Para solucionar este problema sin recurrir a productos químicos agresivos, el bicarbonato de sodio se consolida como un aliado infalible en el hogar.

Gracias a sus propiedades desodorantes y limpiadoras, este ingrediente penetra en las fibras del tejido, aflojando la mugre adherida y devolviendo a la prenda su textura acolchada original.

Este producto neutraliza los olores desagradables que quedan atrapados en la tela por el secado deficiente. Además, actúa como un suavizante natural, eliminando la aspereza que se genera con las lavadas continuas.

El truco de limpieza infalible con bicarbonato de sodio. Fuente: IA Gemini.

Por otro lado, facilita la extracción de marcas percudidas y restos de grasa corporal.

Tres métodos para implementarlo según la necesidad

Una forma fácil de aplicarlo es colocando bicarbonato de sodio por encima de las toallas para terminar con el olor a humedad.

Otra opción de usarlo es añadir una taza de bicarbonato de sodio en el ciclo de prelavado para una limpieza profunda de rutina.

En cambio, para prendas muy comprometidas, sumergirlas durante toda la noche en un balde con agua caliente y bicarbonato. Al día siguiente, efectuar el lavado habitual en el lavarropas.

Por último, si hay manchas puntuales y rebeldes, formar una pasta combinando el bicarbonato con un poco de jugo de limón. Aplicar directamente sobre la zona afectada, dejar reposar unos 20 minutos y proceder a lavar normalmente.