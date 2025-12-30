Para qué sirve poner vinagre en las rejillas de la cocina y por qué lo recomiendan

El vinagre se convirtió en un aliado casero para limpiar y desinfectar los desagües de la cocina, eliminando olores y previniendo obstrucciones.

El vinagre blanco es un aliado casero para limpiar y desinfectar los desagües de la cocina. Foto: Copilot

El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados más simples y económicos para la limpieza del hogar. En la cocina, su uso en las rejillas de los desagües es un truco casero cada vez más recomendado, porque ayuda a mantener la higiene y prevenir problemas que suelen aparecer por la acumulación de grasa y restos de comida.

Un método casero y ecológico con un ingrediente de la alacena Las rejillas de la cocina concentran humedad, sarro y residuos que favorecen la proliferación de bacterias y hongos. Esto no solo genera malos olores, sino que también puede derivar en obstrucciones. El vinagre, gracias a su componente principal que es el ácido acético, actúa como desinfectante natural, elimina olores y disuelve depósitos de sarro.

Cómo aplicar el vinagre Expertos en limpieza del hogar recomiendan usar el vinagre una vez por semana o cada quince días. Hacerlo es muy simple y nada más consiste en verter un vaso de vinagre blanco directamente en la rejilla y dejar actuar unos minutos. Finalmente, enjuagar con agua caliente para arrastrar los residuos.