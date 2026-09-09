Poner una cinta roja en la funda del celular es un ritual vinculado al Feng Shui. Qué significado tiene el color y qué representa para quienes lo practican.

Para qué sirve poner una cinta roja en la funda del celular

Poner una cinta roja en la funda del celular es una práctica vinculada con algunas creencias del Feng Shui. Aunque puede parecer un detalle decorativo más, quienes siguen este tipo de rituales le atribuyen un significado relacionado con la energía, la protección y la buena fortuna.

Según esta tradición, el rojo representa la energía, la vitalidad, la fuerza y la protección. Por eso, llevar una cinta de este color cerca puede funcionar como un amuleto simbólico. Al colocarla en la funda del teléfono, algunas personas buscan asociar ese objeto cotidiano con determinadas intenciones.

Entre los significados que se le atribuyen aparecen la protección frente a las energías negativas y la búsqueda de fuerza y vitalidad. También se relaciona con la atracción de oportunidades, la prosperidad y el éxito. Para otras interpretaciones, la cinta roja representa la buena suerte y la determinación.

Quienes realizan este ritual suelen elegir una cinta roja pequeña. Puede atarse alrededor de la funda o ubicarse en un sector donde no moleste al utilizar el celular. La idea es que el objeto permanezca cerca de la persona durante buena parte del día.

La cinta roja en la muñeca guarda un significado muy especial. Foto: Shutterstock Por qué una cinta roja El color rojo ocupa un lugar particular dentro del Feng Shui. Es uno de los tonos más intensos y suele asociarse con el elemento fuego. También se lo relaciona con la pasión, el movimiento, la fuerza y la prosperidad.