Oro en polvo: el abono casero restos de cocina que cambia para siempre tus helechos

Un abono casero a base de cáscara de arroz y cáscaras de huevo mejora la tierra, cuida las raíces y ayuda a que los helechos se vean siempre verdes.

Los helechos son un clásico en los ambientes interiores. Llenan de vida una mesa, un estante o un rincón que parecía apagado. El problema aparece cuando empiezan a afinarse las hojas, se secan las puntas y la planta pierde volumen. No siempre es falta de riego o de luz, puede ser que no tiene abono.

Muchas veces el sustrato se queda corto y ya no ofrece los nutrientes que esta especie necesita. La buena noticia es que se puede mejorar con algo muy simple y barato: un abono casero preparado con restos que suelen terminar en la basura.

Un helecho sano empieza por una buena tierra y un buen abono El helecho es una planta exigente. Necesita una mezcla suelta, con aire entre las raíces y humedad pareja. La cáscara de arroz ayuda justamente en eso. Aporta sílice y materia orgánica, que fortalecen los tejidos y dan más firmeza al crecimiento. Al ser liviana, rompe los “bloques” de tierra compacta y permite que el aire circule mejor. También ayuda a que el agua se distribuya de forma más pareja, sin charcos ni zonas totalmente secas. Para una planta que sufre tanto los ambientes resecos, este equilibrio marca la diferencia.

Las cáscaras de huevo son el complemento perfecto. Son ricas en calcio e incorporan pequeñas cantidades de magnesio y potasio. Ese aporte mejora el sistema radicular y evita que el sustrato se vuelva duro como una piedra. Además, ayuda a mantener un pH adecuado para que el helecho no pierda color ni fuerza. Para usar este recurso conviene limpiar bien las cáscaras, dejarlas secar y luego triturarlas hasta lograr un material fino. Ese polvo se mezcla con la capa superior de la tierra, con movimientos suaves. No hace falta exagerar: un puñado chico es suficiente para una maceta mediana y se puede repetir alrededor de una vez por mes.

Un “abrigo” para las raíces en interiores con aire o calefacción La cáscara de arroz también cumple otra función importante. Actúa como una especie de manta alrededor de las raíces. Ayuda a amortiguar los cambios de temperatura que se dan en casas con aire acondicionado o calefacción, donde el ambiente se reseca con facilidad. Al mantener más estable el microclima dentro de la maceta, el helecho conserva mejor su aspecto fresco y no se “quema” tan rápido. Al mismo tiempo, este material permite que la humedad se mantenga por más tiempo en un nivel intermedio. Ni tierra encharcada ni sustrato que se seca de golpe: una humedad pareja que favorece la aparición de frondas nuevas.