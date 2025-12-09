Oculto 1.700 años: el impensado hallazgo romano que sacude a Francia

Arqueólogos encontraron en un pequeño pueblo francés un hallazgo sorprendente: tres vasijas romanas llenas de miles de monedas que permanecieron ocultas bajo una vivienda durante 1.700 años.

Arqueólogos que trabajan en un alejado pueblo en el noreste de Francia, informaron un hallazgo de enorme valor histórico: tres vasijas romanas llenas de monedas que estuvieron escondidas bajo el piso de una antigua vivienda durante cerca de 17 siglos. Los especialistas explicaron que la ubicación exacta del tesoro permitió reconstruir cómo se usaban estas piezas dentro del asentamiento.

Las vasijas aparecieron durante excavaciones arqueológicas realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP). Estaban enterradas en pozos bien construidos dentro de una habitación. Sus aberturas quedaban al ras del suelo, lo que permitió que los dueños depositaran o retiraran dinero cuando lo necesitaran. Por esta razón, los investigadores creen que funcionaban como una especie de alcancía y no como un escondite preparado por miedo o emergencia.

Un hallazgo que sorprende por su antigüedad Según el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP), las tres jarras habrían contenido más de 40.000 monedas romanas. La primera tenía unos 38 kilos, equivalentes a entre 23.000 y 24.000 monedas, según detalló Vincent Geneviève, numismático de la institución. La segunda alcanzó los 50 kilos y, por las piezas halladas en la parte superior, se estima que guardaba entre 18.000 y 19.000 monedas. La tercera jarra ya había sido retirada en la antigüedad, y solo se recuperaron tres piezas que quedaron en el pozo original.

image Una de las vasijas del hallazgo apareció repleta de monedas romanas bajo el piso de una antigua vivienda en el pueblo de Senon. Simon Ritz, Inrap Aunque en esta región ya se conocían alrededor de 30 depósitos de monedas, los especialistas destacaron que el valor de este hallazgo está en el contexto preciso donde fueron encontradas las vasijas. En un comunicado del 26 de noviembre, INRAP afirmó: "Al contrario de lo que podría pensarse a primera vista, no es seguro que se trate de ‘tesoros’ que fueron escondidos durante un período de inseguridad".

Las fechas presentes en las monedas indican que las vasijas fueron enterradas entre los años 280 y 310. Entre las piezas se identificaron figuras de los emperadores Victorino, Tétrico I y su hijo Tétrico II, gobernantes del llamado Imperio Gálico, que administró parte de la región de manera independiente entre los años 260 y 274.