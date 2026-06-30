No tires las cáscaras de naranja: por qué son un verdadero tesoro oculto para tu casa en invierno

La naranja es uno de los cítricos que más se consumen en invierno por su alta cantidad de vitamina C, la cual es clave para prevenir enfermedades respiratorias. Sin embargo, muchos desechan la cáscara sin saber que puede usarse de diferentes maneras.

La primera idea es crear caramelos. Primero tenés que retirar la mayor cantidad de parte blanca de la cáscara de 4 o 6 naranjas. Segundo tenés que hervirlas por 25 minutos mientras hervís en otra olla 1/2 taza de agua con 1/4 de taza de azúcar hasta que se disuelva. Añadí las cáscaras a la mezcla azucarada y cociná a fuego lento por 15 minutos. Por último escurrí y dejá secar.

También se puede preparar sal de cítricos. Con la ralladura de una cáscara de naranja tenés que frotar con los dedos una parte de sal. Guardá todo en un frasco y ya tenés listo un condimento para sazonar verduras, pasta, arroz, risotto, sopas y más. La misma receta se puede hacer con ralladura de limón.

Las diferentes formas de aprovechar las cáscaras de naranja. Shutterstock Cómo usar la cáscara de naranja para limpieza La cáscara de los cítricos contiene d-limoneno, un compuesto natural que disuelve el aceite y la grasa. En una frasco hermético se tienen que sumergir las cáscaras de naranja en vinagre blanco y dejar descansar al menos dos semanas. Luego colás y usas las mezcla como limpiador, ya sea puro o diluido con agua. No se recomienda utilizar esta mezcla en superficies con mármol, granito, madera sin sellar, aluminio, cobre o pantallas.