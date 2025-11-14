No podés ver videos en YouTube? Esta puede ser la razón

La plataforma de videos más usada del mundo quedó expuesta por sus usuarios al reportar fallas en su funcionamiento.

En los últimos días, muchos usuarios de YouTube en distintas partes del mundo manifestaron estar experimentando un problema en la plataforma. Es que los videos no podían reproducirse, las miniaturas desaparecieron y la pantalla principal se mostraba en blanco.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales y foros como Reddit, donde rápidamente se identificó una posible causa: una nueva medida contra las extensiones y programas bloqueadores de anuncios. En este sentido, Google, empresa propietaria del sitio de videos, ya advertía que ver contenido sin anuncios mediante el uso de extensiones o adblockers infringe sus términos de servicio. Sin embargo, hasta ahora las restricciones se limitaban a mensajes de aviso que los usuarios podían ignorar.

Actualización YouTube - Interna 1 Muchos usuarios experimentaros fallas en YouTube. ¿Qué pasó con YouTube? Lo que sucedió fue que la semana pasada YouTube comenzó a implementar un sistema más estricto que impide directamente la reproducción de videos si detecta que el navegador bloquea la publicidad. Este nuevo mecanismo identifica si los scripts publicitarios se cargan correctamente. Si el sistema detecta que fueron eliminados o interferidos por una extensión, bloquea el acceso al contenido sin mostrar advertencias. En otras palabras: los videos simplemente no cargan.