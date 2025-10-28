No pidas por favor: la razón por la que ser directo con la IA genera mejores respuestas

Cuando hablamos con la inteligencia artificial, lo hacemos como si se tratara de un conocido. Por eso, muchos utilizan palabras como “por favor”, “gracias” o “disculpa”. Pero, algunos estudios sobre el funcionamiento de la IA constataron que la cortesía no es percibida por ella y solo entorpece su desarrollo.

¿Por qué no ser cortés con la IA? La cortesía funciona como “ruido”. La inteligencia artificial percibe las frases amables como palabras adicionales que no aportan valor a la instrucción principal. Si escribes, “Por favor, dame un resumen de cinco puntos sobre la fotosíntesis”, el modelo debe procesar primero el “por favor”, luego “dame un resumen” y después todo lo demás. Por este motivo es recomendable eliminar el ruido y hacer que la instrucción sea clara e inmediata.

que-es-un-prompt-en-inteligencia Mejora tu experiencia con la IA a partir de estos tips. Imagen generada con IA Un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que los prompts con tonos “groseros” tuvieron una precisión del 84.4% mientras que los “muy amables” se quedaron con el 80%. Esto se debe a que el lenguaje directo, a veces fuerza a los modelos a esforzarse más o a interpretar que la tarea es de alta prioridad o complejidad, lo que da como resultado una respuesta más enfocada en la precisión.

Por otro lado, líderes de la industria, como Sam Altman de OpenAI, han señalado que el uso excesivo de cortesías aumenta el número de tokens, lo que se traduce en un mayor costo de procesamiento y mayor consumo de energía a escala masiva.