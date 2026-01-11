No es casualidad: el poderoso significado de ver una mantis religiosa en la casa, según el Feng Shui

El Feng Shui busca armonizar los espacios a través de la energía. La presencia de este insecto tiene un significado especial.

El Feng Shui es una antigua filosofía china muy difundida en todo el mundo que se concentra en armonizar espacios y energías. Según esta disciplina, la aparición de una mantis religiosa en el hogar tiene un significado muy especial.

El Feng Shui y la mantis religiosa Para el Feng Shui nada de lo que ocurre en el entorno es por casualidad. Cuando aparecen animales o insectos específicos dentro de una casa se interpreta como un “mensaje” de la energía del ambiente. En este caso la mantis religiosa se considera un visitante sagrado y su visita es muy positiva.

El significado especial de la mantis religiosa para el Feng Shui. La mantis se conoce por su capacidad de permanecer inmóvil por largos periodos de tiempo observando con mucha atención antes de actuar. Es por eso que su presencia es un llamado a la calma y a la meditación. Si están en un momento de caos, aparece para recordar la importancia de la quietud y de la claridad mental para tomar decisiones.

Además, el Feng Shui considera que este insecto actúa como un guardián absorbiendo las malas energías del entorno. En la cultura oriental ver una mantis es augurio de éxito. El color verde vibrante se conecta con el elemento Madera, que para esta filosofía representa el crecimiento, la abundancia económica y la salud.