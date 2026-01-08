La planta estrella "climatizadora" natural del verano que enfría la casa

La lengua de suegra es una planta recomendada porque además de purificar el aire logra enfriar los ambientes en verano.

La sansevieria es una planta que se conoce popularmente como lengua de suegra. Además de ser decorativa y muy resistente es ideal para el verano porque logra reducir la temperatura del ambiente y purificar el aire en medio de la ola de calor.

La planta del verano Cuando el termómetro sube hay que buscar alternativas para tener el hogar fresco y sin gastar dinero. La planta mencionada es la estrella de la temporada porque aporta un valor extra como reguladora térmica natural gracias a un proceso biológico único.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares de interior Foto: Shutterstock La lengua de suegra es una de las plantas más populares de interior Foto: Shutterstock La magia de la planta está en su capacidad para realizar la fotosíntesis de manera particular. Mientras muchas especies absorben oxígeno durante la noche, la lengua de suegra libera oxígeno fresco y absorbe el exceso de calor en el ambiente, especialmente en espacios cerrados.

Por otro lado, la planta libera partículas de aire a través de la transpiración. Cuando las gotas se evaporan roban calor al entorno y logra así bajar la sensación térmica de una habitación en forma sutil.

Más allá de esas propiedades la planta es una de las más recomendadas por la NASA para purificar el aire porque elimina toxinas comunes como el benceno, el xileno y el formaldehído, sustancias que suelen concentrarse más en verano debido a la falta de ventilación o al uso de productos químicos.