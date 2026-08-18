Ni súper ni devastador: así se clasifica en realidad el fenómeno El Niño

Por qué todos hablan del fenómeno El Niño. De qué se trata y sus consecuencias en América. Qué se espera en los próximos meses.

El fenómeno El Niño provoca un calentamiento anormal en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera los patrones del clima en todo el planeta durante varios meses consecutivos. Sus efectos varían en cada región y generan transformaciones severas en el tiempo meteorológico.

El fenómeno El Niño y por qué evitar "súper" En América Latina este evento produce consecuencias directas según la ubicación geográfica de cada país. Las zonas costeras de Sudamérica sufren lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. Mientras tanto otras regiones del continente enfrentan sequías prolongadas que afectan la producción agrícola.

Los expertos piden evitar el uso de términos exagerados como súper niño en las informaciones. La comunidad científica clasifica este evento según su intensidad real en escalas bien definidas. Un episodio puede ir de moderado a fuerte o muy intenso según los registros.

El término técnico correcto exige hablar de un evento fuerte o muy intenso cuando alcanza niveles altos. Usar nombres sensacionalistas confunde a la población y resta precisión a los pronósticos oficiales. La intensidad de las aguas no siempre se traduce en desastres de la misma magnitud.

El monitoreo constante de la temperatura marina permite prever los impactos con meses de anticipación. Los gobiernos utilizan estos datos para preparar planes de contingencia y proteger a las comunidades. La prevención reduce los daños económicos en el sector productivo y en la infraestructura.