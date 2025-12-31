Ni guantera ni baúl: el lugar perfecto para llevar la documentación del auto y evitar multas

Antes de emprender tu viaje de vacaciones, presta atención a este consejo que te puede salvar en situaciones de robo.

Salir de vacaciones requiere más que preparar la ropa y el mate. Un error común es subestimar la importancia de la documentación a la hora de pasar peajes, controles o cruzar a otro país y deciden guardar todos los papeles y credenciales importantes en la guantera o en el baúl del auto, creyendo que están a salvo.

Pero, al contrario de lo que muchos piensan, estos lugares presentan grandes riesgos para los pasajeros. Por un lado, este espacio representa un blanco fácil para ladrones, que luego pueden utilizar tu documentación para fraudes. Y por otro, ante un control o accidente, el desorden de la guantera o el baúl pueden dificultar el acceso rápido a la documentación requerida, causando demoras en el proceso que pueden ser multadas.

Documentos-necesarios-para-viajar-a-Koh-Samui Cómo y dónde llevar tu documentación. Archivo. ¿Dónde guardar la documentación para viajar? La recomendación es clara: guardar los documentos en una carpeta o portadocumentos dentro de un bolso personal o mochila, ya que ofrece seguridad y acceso rápido en fiscalizaciones o en accidentes. También puedes usar la app Mi Argentina para llevar algunos digitalmente.

La documentación obligatoria incluye DNI físico, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro y VTV o RTO. Si viajás con niños se requieren otros documentos como partida de nacimiento para acreditar el vínculo o autorización de los padres en caso de viajar con un tercero.