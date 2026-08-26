Netflix se traba y no es culpa del Wi-Fi: el truco con las antenas del router que casi nadie conoce
La correcta orientación de las antenas del router es clave para extender la cobertura de internet y evitar interrupciones en la señal.
Cuando estás viendo una película en Netflix en el dormitorio y se traba, rápidamente señalamos al Wi-Fi pensando que se trata de una conexión mala y lenta. Sin embargo, diferentes especialistas han dado con un truco para las antenas del router que muy pocos conocen.
En líneas generales, para mejorar la señal y lograr que toda la casa tenga conexión, se debe colocar las antenas del router en posición completamente vertical (apuntando hacia arriba), ya que la señal se emite en forma de cilindro o "dona" horizontalmente desde los lados de las antenas.
Cómo orientar las antenas del router
La ubicación y la cantidad de antenas del router son importantes para mover sus antenas:
Si el router está en una mesa o mueble, todas las antenas deben permanecer verticales. Bajo ningún contexto deben apuntanrse hacia el dormitorio o el patio porque la punta de la antena no emite toda la señal. El alcance real sale de los laterales.
Pero si el router tiene más de 4 antenas, podés dejar la mitad en vertical para cubrir toda la casa y otras a 45 grados para abarcar las esquinas difíciles. Cabe destacar que no se deben cruzar o apuntar todas al mismo punto porque la señal Wi-Fi no será buena.
Cómo mejorar la conexión Wi-Fi
Otros tips para mejorar el internet del hogar son:
- Ubicación despejada: Poné el router en un lugar elevado y lo más central posible en la casa, lejos de paredes gruesas de hormigón, espejos o electrodomésticos grandes.
- Evitá obstáculos directos: Puertas metálicas o paredes con cañerías bloquean severamente la señal hacia el patio.