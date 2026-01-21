Netflix pega primero en 2026: el thriller que explotó en 72 horas y ya domina el ranking

Netflix ya tiene un primer motor de conversación en 2026. El botín, un thriller dirigido por Joe Carnahan, llegó al catálogo y sumó 41,6 millones de visualizaciones en apenas tres días. Para una película original de la plataforma, es un arranque potente.

La cifra no solo mide alcance: también refleja velocidad. Marca cuánta gente la puso en play de inmediato y cuánta la empujó con recomendaciones. En un servicio donde todo cambia cada semana, empezar así es una ventaja.

Un estreno que compite en la zona alta de Netflix Con esos números iniciales, El botín se ubica entre los lanzamientos más rendidores del servicio en el último tiempo. No es el mejor registro posible, pero se acerca. El ejemplo más cercano está en De vuelta a la acción, la comedia de acción encabezada por Jamie Foxx y Cameron Diaz, que abrió con 46,8 millones de visualizaciones en su primera ventana de tres días. La diferencia es corta y deja a la nueva película en un rango similar de interés inmediato.

el botin El pico de los primeros días suele mezclar campaña, curiosidad y el hábito de mirar lo nuevo antes de que aparezca otra novedad. Lo difícil llega después, cuando el estreno debe sostenerse por mérito propio y por boca en boca. De vuelta a la acción, lo consiguió: acumuló 147,2 millones de visualizaciones en 91 días y terminó dentro del Top 10 histórico de películas más vistas de Netflix. El botín todavía está en fase de despegue y el segundo reporte semanal suele marcar si la curva crece o se enfría.

Carnahan vuelve al radar tras un golpe en taquilla El desempeño también se lee como una posible revancha para su director. Carnahan venía de un traspié pesado con Juego de asesinos. Aunque el film tuvo defensores entre fans de la acción y contaba con Gerard Butler, los números fueron duros: alrededor de 6 millones recaudados frente a un presupuesto estimado en 43. Ese tipo de diferencia suele cerrar puertas y enfriar propuestas en Hollywood. Un hit en streaming, en cambio, puede reordenar percepciones y devolverle peso a su nombre.