Netflix: la serie coreana que incomoda y deja pensando después de verla
La serie asiática que rompe reglas, sorprende e incomoda. Cuatro historias que no buscan gustar en Netflix.
No todas las series buscan agradar. Persona propone mirar de frente emociones incómodas y deseos ocultos. Esta serie coreana de Netflix reúne cuatro historias breves dirigidas por autores reconocidos. Cada relato observa vínculos, celos, amor y pérdida desde ángulos distintos. No hay respuestas claras.
Una serie distinta
Persona es una colección de cuatro cortos unidos por una idea común: mostrar distintas caras de las relaciones humanas. No sigue una trama lineal ni personajes fijos. Cada episodio funciona como una pieza independiente que dialoga con los otros desde lo emocional y lo simbólico.
En una de las historias, un hombre y una mujer caminan al atardecer. Hablan de sueños, recuerdos y del paso del tiempo. La conversación avanza entre pausas y frases simples. La muerte aparece como tema, no desde el drama, sino como parte inevitable del recorrido vital.
Otro episodio muestra a dos mujeres frente a frente en una cancha de tenis. La rivalidad parece deportiva, pero el conflicto va más allá del juego. Los egos chocan, la tensión crece y cada golpe revela heridas que no tienen relación con la raqueta ni con el marcador. Ahora te toca a ti descubrir las demás historias.