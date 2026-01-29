Netflix: la serie coreana que incomoda y deja pensando después de verla

La serie asiática que rompe reglas, sorprende e incomoda. Cuatro historias que no buscan gustar en Netflix.

No todas las series buscan agradar. Persona propone mirar de frente emociones incómodas y deseos ocultos. Esta serie coreana de Netflix reúne cuatro historias breves dirigidas por autores reconocidos. Cada relato observa vínculos, celos, amor y pérdida desde ángulos distintos. No hay respuestas claras.

netflix Una serie distinta Persona es una colección de cuatro cortos unidos por una idea común: mostrar distintas caras de las relaciones humanas. No sigue una trama lineal ni personajes fijos. Cada episodio funciona como una pieza independiente que dialoga con los otros desde lo emocional y lo simbólico.

En una de las historias, un hombre y una mujer caminan al atardecer. Hablan de sueños, recuerdos y del paso del tiempo. La conversación avanza entre pausas y frases simples. La muerte aparece como tema, no desde el drama, sino como parte inevitable del recorrido vital.