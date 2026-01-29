La serie de Netflix que muestra un perturbador caso real

La serie de Netflix que destapó una red de abuso con menores. La producción expuso un escándalo oculto en Roma.

Es una historia incómoda. Netflix tiene una serie que sacudió al público europeo. Baby aborda la prostitución infantil desde la ficción basada en hechos reales. La trama muestra cómo el poder, el silencio y la apariencia social protegen abusos. Nada resulta lejano.

La serie obliga a mirar una realidad que muchos prefieren negar Baby se inspira en un caso que impactó en Roma en 2013. Dos adolescentes de 14 y 15 años quedaron expuestas tras una investigación judicial. Todo comenzó cuando una madre dudó del origen del dinero que recibía su hija. Esa sospecha abrió la puerta a una red de explotación extensa.

netflix La causa reveló la participación de hombres influyentes. Entre los nombres mencionados apareció Mauro Floriani, esposo de Alessandra Mussolini. El escándalo creció y generó un fuerte debate público. La historia superó el ámbito policial y dejó en evidencia fallas profundas en el entorno adulto.

Netflix adaptó el caso con licencias de ficción. Angela y Agnese pasaron a llamarse Ludovica y Chiara. Alice Pagani y Benedetta Porcaroli interpretan a estas jóvenes que viven en Parioli, un barrio acomodado de Roma. Desde afuera, sus vidas parecen resueltas y sin conflictos.