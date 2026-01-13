Netflix: la película surcoreana apocalíptica y catastrófica que la rompe en la plataforma

Una producción que esté en Netflix deja a la audiencia atónica hasta el final. Una película ideal para el fin de semana.

De casi dos horas de duración, Netflix tiene una película apocalíptica que está arrasando en la plataforma. El gran diluvio es una producción coreana muy impactante y está entre lo más visto.

Netflix: de qué se trata “En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad”, señala la sinopsis de Netflix.

En esta producción coreana se reinventa el cine catástrofe con efectos visuales impactantes y un estado de tensión constante. Es una muestra de la fragilidad humana frente a la naturaleza. La película es ideal para los amantes de la adrenalina pura.

pelicula Netflix no deja de sorprender. La película fue elogiada por su trama original y por la capacidad de mantener la tensión desde el primer minuto hasta el final. El film fue dirigido por Kim Byung-woo muestra su capacidad y habilidad para abordar temas universales desde una perspectiva local.

La historia de la película sucede en un futuro cercano cuando un meteorito impacta sobre la tierra provocando un deshielo masivo en la Antártida. Eso desencadena inundaciones a nivel global dejando a gran parte del mundo sumergido.