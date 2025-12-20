Netflix: la película basada en un clásico argentino que combina crimen, psicología y drama

Una película entretenida con momentos de risas y otros de tensión, perfecta para disfrutar en el fin de semana.

Netflix le da la bienvenida a un remake mexicano de la película Tiempo de valientes. A dos décadas del clásico argentino, la plataforma de streaming decidió renovar la historia en un contexto y con personajes diferentes, que dan un giro interesante al crimen de la producción original.

Esta comedia de acción se llama La hora de los valientes y reúne en una terapia poco convencional al psicólogo nervioso (Luis Gerardo Méndez) y a un agente de policía deprimido (Memo Villegas). Ambos se embarcan en una aventura llena de peligro con el objetivo de resolver un crimen y sin saber que formarían una amistad única.

a-time-for-bravery Este película Netflix dura alrededor de 1 hora y 40 minutos. Archivo. ¿Dónde transcurre esta película? La adaptación tiene como punto de partida a la Ciudad de México, con sus edificios y colonias arquitectónicas que denotan una larga y rica historia. Sus locaciones van de Coyoacán hasta Tepito, que invita a conocer diferentes clases sociales, pero también a los personajes de la película.

Además de las risas, La hora de los valientes retrata una relación de amistad entre dos personajes masculinos. Uno de ellos desborda de miedos, el Dr. Silverstein, y el otro se muestra como un valiente policía, aunque es solo una máscara para ocultar el miedo profundo a enfrentar sus emociones.