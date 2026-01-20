Netflix: "La Bestia en mí", el inquietante thriller psicológico que es furor entre la audiencia

Una serie atrapante y prometedora que es furor en Netflix. Un thriller de vecindario que te atrapará hasta el final.

Como siempre en esta ocasión Netflix apostó al suspense de alto impacto. La bestia en mí es una miniserie producida y protagonizada por Claire Danes. Es una historia que combina duelo, misterio y obsesión donde las apariencias engañan muy rápido.

Netflix: de qué se trata la historia “Una famosa autora acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo…, que podría ser un asesino”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La trama sigue a Aggie Wiggs, una escritora que dejó de escribir luego del fallecimiento de su hijo pequeño. Sumida en la depresión y en una vida solitaria encuentra una peligrosa motivación cuando una casa vecina es comprada por un magnate inmobiliario, Nile Sheldon. El hombre tiene carisma, pero un pasado oscuro.

bestia Netflix arrasa con esta serie. Fuente: Netflix. El problema en la serie estalla porque en su momento Sheldon fue uno de los principales sospechosos de la desaparición y presunto asesino de su esposa, un caso que había quedado sin resolver.

A raíz de eso Aggie comenzará a investigar a su vecino entre el miedo y la fascinación que de a poco la volverá a la vida, pero que la pone en la mira de un doble asesino. De alguna manera la serie explora cómo el dolor por la pérdida de un hijo empuja a una persona a situaciones límite.