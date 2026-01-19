Netflix estrena un drama inspirado en un hecho real sobre un falsificador que conmocionó a Roma

Como cada mes y cada año, el catálogo de Netflix se renueva y el 23 de enero estrenará El Falsario (II Falsario). Se trata de una producción italiana que combina el suspenso histórico con el drama criminal. La película está inspirada en hechos reales.

“Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La película está ambientada en la convulsionada Roma de los años 70 y 80. El film es un retrato de la vida de Toni Chichiarelli, un hombre cuyo talento artístico terminó alterando el destino de una nación.

La trama de la película cuenta la historia de Toni, un pintor joven con aspiraciones de grandeza pero que en ese momento estaba frustrado por el rechazo que recibía de parte de las galerías de arte convencionales. Sin embargo, con el tiempo descubrirá que su maestría reside en la copia. Tiene una gran habilidad para replicar pinceladas de grandes maestros que llama la atención de la Banda della Magliana, una organización criminal de Roma muy poderosa en ese momento.

Todo comienza con una manera de ganar dinero rápido falsificando cuadros , pero todo se convertirá en un juego político peligroso. La película explora cómo el artista pasó de los lienzos a los documentos de Estado involucrándose en conspiraciones que sacudieron al gobierno italiano.

La historia real

La película está basada en la vida de Antonio Giuseppe Chichiarelli. Algunas de las cosas reales que se ven en el film incluye el caso Aldo Moro. Chichiarelli fue el autor de un comunicado falso de las Brigadas Rojas que terminó desorientando por completo a la policía durante el secuestro del ex primer ministro italiano.

También se destacó en 1984 cuando Chichiarelli lideró uno de los asaltos más espectaculares de Italia robando 35 mil millones de liras. En la escena dejó pistas falsas para burlarse de los investigadores.

En concreto, la película cuenta la historia de alguien que no pudo ser un artista, pero se convirtió en el mejor autor de mentiras del siglo XX.