Monarquía: se conoció el sueldo de Felipe VI en 2026 y supera en 1.596% al mínimo de España

La Casa del Rey informó este jueves cuánto percibirán en 2026 el rey Felipe VI y la reina Letizia, en el marco de la actualización salarial aplicada a los funcionarios del Estado. Conocé los sueldos de la monarquía española.

Felipe VI cobrará este año 290.000 euros (344.500 dólares), es decir, 4.311 euros más que en 2025, mientras que la reina Letizia percibirá 160.000 euros (190.000 dólares), con un incremento de 2.881 euros. La suba responde al aumento del 1,5 % aprobado para los empleados públicos.

Los fondos provienen de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los Presupuestos Generales, que se mantiene en 8,4 millones de euros (casi 10 millones de dólares), ya que las cuentas públicas continúan prorrogadas desde 2023.

De acuerdo con la Constitución española, es el rey quien distribuye "libremente" esa asignación global. Desde hace seis años, únicamente reciben una asignación anual el jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía, quien este año percibirá 131.000 euros (155.600 dólares), 2.438 euros más que el año anterior .

Con el total presupuestado, la institución afronta retribuciones, cuotas y prestaciones sociales de cargos y personal laboral, además de los gastos de funcionamiento, suministros, viajes y actos oficiales, como almuerzos, cenas y recepciones.

Del monto global, 3,8 millones de euros (4,5 millones de dólares) están destinados a gastos de personal. En esa partida también se aplicó la suba salarial acordada para los funcionarios del Estado.

Entre los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, percibirá 178.915 euros (212.500 dólares); la secretaria general, Mercedes Araújo, cobrará 157.658 euros (187.300 dólares); y el jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, recibirá 135.859 euros (161.400 dólares).

Además, en el detalle de la contabilidad anual publicado en el sitio oficial se consigna que los gastos corrientes en bienes y servicios —que ascienden a 3,7 millones de euros— registran un aumento del 21,8 %.

Cuál es el salario mínimo en España

En España, el salario mínimo interprofesional (SMI) es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos al año. Si se compara con lo que cobrará Felipe VI en 2026 —290.000 euros anuales—, el sueldo del Rey es aproximadamente 17 veces mayor que el salario mínimo.

En términos porcentuales, el ingreso anual del monarca supera en alrededor de 1.596,5% al salario mínimo que percibe un trabajador a jornada completa en España.