Microsoft lanzó una IA para crear imágenes realistas: el sencillo paso a paso para usarla gratis

La empresa presentó su primer generador de imágenes con acceso gratuito desde su buscador y es muy fácil de usar.

Crear imágenes con inteligencia artificial (IA) es una tarea sencilla con las herramientas e instrucciones correctas. Microsoft facilita el proceso para todos sus usuarios con su nueva IA que traduce el texto en imágenes, priorizando los detalles y la iluminación para dar resultados realistas.

La nueva herramienta ya está disponible en plataformas como Bing Image Creator y en algunas funciones de Microsoft 365 Copilot. El primer paso para acceder a esta IA es entrar al sitio de Bing Image Creator e iniciar sesión con tu cuenta Microsoft. En el menú tienes que elegir MAI-Image-1.

Inteligencia Artificial El sencillo paso a paso para crear una imagen con IA. Shutterstock Allí tienes que escribir lo que quieres generar. Para mejores resultados se necesita de una descripción definida con todos los detalles que se te ocurran. Luego presiona “Generar” y espera unos segundos. Cuando tengas la imagen, puedes descargarla o compartirla en alguna red social.

¿Qué tener en cuenta con esta IA? La IA de Microsoft ofrece imágenes que destacan por su calidad visual con luces, sombras y atmósferas realistas, ideal para recrear productos, paisajes, presentaciones o ilustraciones. Además, su velocidad para crear hace que puedas experimentar o cambiar errores rápidamente si no era lo que esperabas.