Mascotas: tres consejos clave para cuidarlas de los fuegos artificiales

Tres consejos clave para cuidar a las mascotas de los fuegos artificiales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Evitar la pirotecnia sonora es la mejor forma de cuidar las mascotas.

Los fuegos artificiales, que para muchos es celebración, para las mascotas puede convertirse en un verdadero tormento. El estruendo los desorienta, les genera ansiedad y, en algunos casos, provoca intentos de escape o conductas agresivas. Por eso, especialistas y cuidadores recomiendan tres claves simples para atravesar la Nochebuena y el Año Nuevo sin sobresaltos.

Preparar un refugio seguro para tus mascotas La primera medida es armar un espacio tranquilo dentro de la casa. Una habitación con puertas y ventanas cerradas, música suave o ruido blanco puede amortiguar las explosiones. Allí conviene colocar sus juguetes, cama y agua. Muchos animales buscan esconderse: anticiparse con un lugar seguro reduce el riesgo de fuga o lesiones.

Mantener la calma y acompañarlos Los animales perciben la ansiedad de sus dueños. Transmitir calma y seguridad es fundamental. Evitá retarlos si ladran o se muestran inquietos: el miedo es una reacción natural. Lo mejor es acompañarlos sin sobreprotegerlos, estar cerca pero sin reforzar el miedo con excesiva atención.

Métodos naturales de contención Los especialistas desaconsejan sedarlos sin control o encerrarlos de manera extrema. En cambio, recomiendan alternativas como mantas pesadas (efecto "abrazo"), feromonas en difusores