Cómo cuidar a tu perro en invierno: te contamos todos los consejos de un experto

Si bien las mascotas tienen su pelaje para protegerse de las temperaturas, es importante cuidarlos en situaciones extremas para evitar problemas de salud.

México da la bienvenida al invierno y se despiertan las alertas de veterinarios. Recordemos que algunos perros tienen un pelaje grueso que le permite soportar temperaturas bajas, mientras otros tienen uno más fino que no sirve como una barrera. Sin embargo, los expertos recomiendan prestar atención al grosor del pelo y la edad ya que a los cachorros y perros mayores les cuesta regular su temperatura corporal.

Los consejos para cuidar a tu mascota El doctor Kurt Venator, Director Veterinario de Purina, explicó que la clave está en adaptarlo al clima. Si el perro está cómodo afuera, no tiembla ni ladra, no hay problema que se quede jugando. Pero si este no es tu caso, comienza con periodos cortos al aire libre y aumenta el tiempo con el pasar de los días para que se adapte.

perros, mascota Mantén a tu perro calentito durante el invierno. Shutterstock Preparar un área del césped para que tu perro haga sus necesidades rápidamente es clave. Escoge aquellas zonas que están resguardadas de la nieve, el viento y el hielo. Para generar el hábito tienes que darle premios si cumple con la tarea. También es importante que tengas cuidado con la sal de roca y anticongelante porque a pesar de tener un sabor dulce son tóxicos.

Los veterinarios remarcan la importancia de aprender a darle calor a tu perro. Si tu mascota está pasando frío, cúbrelo con una toalla o manta. También puedes usar un secador de pelo en baja potencia, pero sin quemar las almohadillas de sus patas. Otros recomiendan llenar una media con arroz y calentarlo un poco, luego colocarla cerca de él.