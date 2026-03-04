Marzo 2026: el amor sacude a Capricornio, Tauro y Virgo

Capricornio, Tauro y Virgo: el destino de sus corazones ahora. La sorpresa amorosa de marzo para los tres signos de tierra

La energía de marzo para los signos de tierra. Foto: Shutterstock

Marzo llega con una energía directa para los signos de tierra. Capricornio, Tauro y Virgo sentirán un cambio brusco en sus relaciones afectivas este mes. Los astros alinean sus órbitas para traer noticias inesperadas en el terreno sentimental. Es tiempo de tomar decisiones firmes y reales.

Marzo para los signos de tierra Venus transita por zonas estratégicas de tu mapa estelar ahora. Los solteros de Tauro encontrarán personas con valores muy sólidos. Las parejas actuales vivirán momentos de una conexión física intensa. Aprovecha esta racha positiva para fortalecer tus lazos afectivos.

parejas.jpg Capricornio tiene el éxito asegurado en las conquistas este marzo. Tu carisma natural atrae miradas en cada rincón que pisas. Deja atrás los miedos antiguos para recibir nuevas caricias pronto. El destino prepara una sorpresa que cambiará tus planes actuales.

amor, parejas, monogamia Shutterstock Virgo siente un impulso renovado para expresar sus deseos internos. Los malentendidos del pasado quedan archivados en el olvido total. Una conversación sincera abrirá puertas que antes estaban muy cerradas. La estabilidad emocional llega para quedarse durante largas semanas enteras.