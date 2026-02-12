Magis TV y XuperTV: el riesgo oculto que escondían aparte de la pirateria

El fin de semana pasado, miles de personas en Argentina intentaron entrar a Magis TV —y a su reemplazo más reciente, XuperTV— y se toparon con lo mismo: una pantalla negra que no respondía. Al principio, muchos lo leyeron como una caída técnica más.

Pero, con el correr de las horas, la explicación se hizo concreta: se trató de un bloqueo total por piratería , con impacto directo tanto en los sitios vinculados como en las aplicaciones que ya estaban instaladas en equipos Android.

La medida fue ordenada por el juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro. Según se informó en la causa, el magistrado dispuso la anulación de más de 70 dominios relacionados con estas plataformas. Y, además, avanzó sobre el punto más sensible para los usuarios: exigió a Google una desactivación técnica de las apps en dispositivos Android que funcionen con direcciones IP ubicadas en Argentina.

El golpe no nació de un expediente aislado. El bloqueo se enmarca en la llamada “Operación 404”, una pesquisa internacional impulsada por el Ministerio de Justicia de Brasil y replicada en distintos territorios. En Argentina, la investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), conducida por el fiscal Alejandro Musso. El trabajo incluyó ciberpatrullaje para rastrear infraestructura digital y operativos con allanamientos simultáneos.

En ese despliegue se secuestraron cientos de TV Boxes, equipos que suelen venderse como la llave para “liberar” señales premium sin abonos oficiales. También se identificaron presuntos responsables de la red que sostenía la distribución del servicio ilegal. Las penas previstas para este tipo de delitos, de acuerdo con lo que se indicó en la investigación, pueden llegar hasta los seis años de prisión. La coordinación entre Argentina, Brasil, Perú, Reino Unido y Estados Unidos permitió avanzar no solo sobre dominios y servidores, sino también sobre la estructura financiera que mantenía el circuito.

El riesgo real: no era solo piratería

En paralelo al frente judicial, especialistas en ciberseguridad vienen insistiendo con una alerta que muchas veces se pasa por alto: estas aplicaciones no se comportan como una plataforma “barata”, sino como una puerta de entrada para amenazas. Magis TV y XuperTV no figuraban en Google Play ni en tiendas oficiales. Para instalarlas, el usuario debía bajar un archivo APK desde páginas externas y habilitar permisos que Android suele bloquear por seguridad. Ese paso, simple en apariencia, desactiva barreras de protección y expone el teléfono o el TV Box a software malicioso.

El listado de riesgos incluye malware, spyware y troyanos diseñados para capturar contraseñas o información bancaria. A eso se suma un patrón repetido: pedidos de permisos que no tienen relación con ver contenidos. En distintas versiones se solicitó acceso a cámara, micrófono, contactos o ubicación en tiempo real. Investigaciones técnicas detectaron variantes con capacidad para registrar pulsaciones del teclado, interceptar credenciales guardadas y redirigir a sitios de phishing, una combinación que puede derivar en robos de cuentas y fraudes en compras online o movimientos bancarios.

La ofensiva también se leyó en clave política y comercial: el bloqueo se conoció pocos días después de un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que incluye compromisos de mayor protección de la propiedad intelectual, con lineamientos para reforzar controles y sanciones ante piratería digital. En ese escenario, trascendió que las plataformas buscaron bajar el perfil eliminando contenidos locales para intentar esquivar el cerco. No funcionó: hoy, quienes prueban ingresar se encuentran con mensajes de error que indican que el servicio no está disponible en la región.

En el universo Apple la advertencia es todavía más clara: no existe una versión oficial para iPhone. Cualquier app que prometa ofrecer estos catálogos en iOS responde, en la práctica, a esquemas fraudulentos. El “streaming gratis”, en este caso, dejó una lección concreta: el costo puede no verse en el resumen de la tarjeta, pero aparece en la seguridad del dispositivo.