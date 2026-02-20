Xuper TV: riesgos de activar una VPN gratuita en tu SmartTV

El bloqueo de plataformas de streaming pirata como Xuper TV en el país generó un fenómeno peligroso entre los usuarios de televisores. Muchos buscan instalar una VPN gratuita para saltear las restricciones, sin saber que estas aplicaciones pueden convertir la seguridad de su hogar en un colador de datos personales.

Esta tendencia se disparó luego de que la justicia argentina ordenara el cierre de servicios como Magis TV y Xuper TV . Pacoweb, el conocido experto en ciberseguridad y creador de contenido en TikTok, advirtió sobre el descontrol que esto generó en las redes. Según explicó, servidores de servicios conocidos como ProtonVPN se vieron saturados de golpe por miles de argentinos intentando engañar a los sistemas de bloqueo. "Se está quemando", bromeó el analista sobre el aluvión de gente que colapsó los servidores sin costo para intentar ver fútbol o películas sin pagar.

El problema de fondo es la creencia de que se puede tener todo el contenido de todas las plataformas en un solo lugar y por poco dinero con Xuper TV. El creador de contenido comparó esta situación con pedirle a una marca de autos que arregle un modelo de la competencia: "Son empresas diferentes, con casas productoras y proyectos distintos". Por eso, cuando una aplicación "mágica" ofrece juntar Netflix, Disney y el fútbol en un solo menú, lo hace mediante métodos que vulneran la seguridad del dispositivo desde el primer momento.

Instalar una VPN gratuita en un televisor inteligente es más peligroso de lo que creías

Al descargar tutoriales y programas adicionales para revivir estas aplicaciones bloqueadas, los usuarios instalan parches que suelen venir con sorpresas. El riesgo no es solo que la película se corte, sino que la red wifi de la casa quede expuesta a filtraciones.

"Lo único que estás haciendo es que tu seguridad sea una coladera". "Lo único que estás haciendo es que tu seguridad sea una coladera".

Cada archivo APK que se baja por fuera de las tiendas oficiales puede tener acceso a las contraseñas, fotos y cuentas bancarias que se manejan desde el mismo equipo o la misma red.

Xuper TV y Magis Los riesgos de tener una VPN gratuita para Xuper TV y tal vez no conocías. Imagen generada con IA

Por qué una VPN gratuita no es la solución mágica para el televisor

Muchos creen que usar una red virtual los vuelve invisibles, pero en el mundo del software nada es realmente gratis. Si el servicio no se paga con dinero, se paga con los datos de navegación. Una VPN gratuita suele registrar cada sitio que visitás y puede vender esa información a terceros o, peor aún, servir como puente para ataques informáticos. Al ser una conexión compartida con miles de personas, la velocidad suele ser pésima y el riesgo de que tus datos se crucen con los de un delincuente es real.

La decisión final queda siempre en el usuario, pero el costo de ver contenido "gratis" puede salir muy caro. Al abrirle la puerta a estas aplicaciones en un televisor inteligente, se le da permiso para rastrear todo el tráfico de la casa. En un momento donde las plataformas de streaming piratas están bajo la lupa de la ley, las herramientas que prometen soluciones rápidas suelen ser las más peligrosas para la privacidad de la familia.