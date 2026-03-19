Los increíbles beneficios de entrenar glúteos tres veces a la semana

Por qué entrenar glúteos tres veces por semana cambia el cuerpo de formas que no esperabas. El músculo que protege tu espalda y tus rodillas.

Los glúteos son el grupo muscular más grande del cuerpo y uno de los más ignorados en los planes de entrenamiento. Cuando el glúteo mayor, el medio y el menor funcionan bien, tu cuerpo tiene beneficios que pocos conocen. Cuando están débiles, la espalda baja, las rodillas y las caderas pagan el precio.

Lo que pasa en el cuerpo cuando los glúteos fallan El glúteo mayor es el responsable de empujar la cadera hacia atrás en cada paso. Cuando está débil, la espalda baja asume ese trabajo. Eso genera tensión crónica en la zona lumbar y es una de las causas más frecuentes de dolor de espalda en personas sedentarias.

Los mejores ejercicios para glúteos (Shutterstock). Foto: Archivo Los mejores ejercicios para glúteos (Shutterstock). Foto: Archivo El glúteo medio mantiene la pelvis estable al caminar y correr. Si está débil, la pelvis cae hacia un lado con cada paso y la rodilla compensa desviándose hacia adentro. Ese patrón repetido genera inflamación en la articulación y es un factor directo en lesiones de rodilla muy frecuentes.

Un estudio publicado en el Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy confirmó que el fortalecimiento del glúteo medio reduce el dolor de rodilla en corredores en un 43% después de seis semanas de trabajo específico. El músculo importa más de lo que parece en la consulta médica.

Esta rutina de ejercicios es vital para fortalecer glúteos y eliminar las celulitis Foto: Archivo Esta rutina de ejercicios es vital para fortalecer glúteos y eliminar las celulitis Foto: Archivo Los ejercicios con mayor activación y cómo distribuirlos Tres sesiones semanales son suficientes para generar adaptación muscular real. El cuerpo necesita entre 48 y 72 horas de recuperación entre sesiones para que el músculo crezca y se fortalezca sin sobrecargas.