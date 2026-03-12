Los ejercicios de fuerza que rejuvenecen y mejoran tu circulación

Increíble lo que hace la fuerza muscular en tu circulación. Revelador: así rejuveneces tu cuerpo con ejercicios de fuerza

Los músculos son el motor de tu circulación y tu juventud. Según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine en 2022, las personas que entrenan fuerza dos veces por semana reducen el riesgo de muerte prematura en un 23%. No hace falta levantar pesas enormes. Tres ejercicios básicos bastan para transformar la circulación.

Cuáles son los ejercicios para tu circulación El primero son las sentadillas. Trabajan los músculos más grandes del cuerpo: cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Cuando esos músculos se contraen, actúan como una bomba que empuja la sangre hacia el corazón. Tres series de 12 repeticiones, tres veces por semana, bastan para notar cambios en pocas semanas.

Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock El segundo son las flexiones de brazos. Activan el pecho, los hombros y los tríceps al mismo tiempo. Un estudio de la Harvard T.H. Chan School of Public Health demostró que los hombres capaces de hacer más de 40 flexiones tienen un 96% menos de riesgo cardiovascular. Empezar con 10 repeticiones diarias ya genera beneficios reales.

El peso muerto o las sentadillas... depende de tu objetivo. Foto: Archivo El peso muerto. Foto: Archivo El tercero es el peso muerto con mancuernas livianas. Trabaja la cadena posterior del cuerpo: espalda baja, glúteos y femorales. Ese grupo muscular es el que más sangre moviliza en todo el organismo. Dos series de 10 repeticiones activan la circulación desde los pies hasta la cabeza.