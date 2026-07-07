Los 5 ejercicios que la ciencia respalda para sumar 10 años de vida a tu cuerpo

Los ejercicios que frenan el deterioro muscular después de los 30. La rutina definitiva que necesitas hacer en casa.

Tu tiempo corre. La ciencia ha demostrado que la pérdida de masa muscular y la rigidez cardiovascular aceleran el envejecimiento a partir de los 30 años. Al no hacer ejercicios se acorta tus expectativas de un mejor bienestar.

Los cinco ejercicios respaldados por la ciencia para frenar el reloj biológico Las caminatas a ritmo ligero encabezan la lista de hábitos indispensables para proteger el músculo más importante: el corazón. Este ejercicio de bajo impacto reduce la presión arterial y no desgasta las articulaciones inferiores.

Lo mejor es caminar media hora por día. Las sentadillas son el pilar fundamental para garantizar la autonomía física y la densidad ósea durante la madurez. Al activar los grandes grupos musculares de las piernas y los glúteos, este movimiento estimula la producción natural de hormonas reparadoras en el organismo.

Shutterstock Las flexiones de brazos fortalecen el torso, los hombros y toda la zona del core. La capacidad de empujar el propio peso corporal está vinculada con una menor tasa de accidentes cardiovasculares en adultos. Este ejercicio mejora la resistencia ósea de las extremidades superiores y asegura que los brazos mantengan su funcionalidad para realizar las tareas cotidianas más simples.

Las planchas abdominales estáticas reemplazan con éxito a los abdominales tradicionales al proteger la zona lumbar de compresiones innecesarias. Al sostener el cuerpo alineado, se activan los músculos profundos que sostienen los órganos internos y estabilizan la pelvis de forma segura.