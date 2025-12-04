Los 3 alimentos necesarios que fortalecen el cerebro de tus hijos

Los 3 alimentos para un cerebro infantil ágil. Qué dar de comer a tus hijos para un mejor rendimiento escolar.

El cerebro se construye a diario. Hay un secreto sobre el desarrollo cerebral de tus hijos que pocos comparten. No hablamos de genética superior ni de costosas clases extra. La base real del proceso es una nutrición adecuada. Al incluir estos tres alimentos, ofreces mejor memoria, más concentración y una mente fuerte para la vida.

Los alimentos necesarios para tus hijos Los Omega-3 actúan como un combustible premium para el desarrollo y funcionamiento cerebral de tus hijos. Estos ácidos grasos ayudan a que las neuronas se conecten de manera óptima y fluida y constante. Esto resulta en una mejora de la atención, la capacidad de aprendizaje y el lenguaje. Si el consumo de pescado es difícil, utilizar aceite de oliva o nueces ofrece un gran aporte de estos nutrientes esenciales.

Son numerosos los beneficios de los alimentos con Omega 3. Foto: Archivo Son numerosos los beneficios de los alimentos con Omega 3. Foto: Archivo El huevo aporta mucho más que solo proteína de gran calidad para el crecimiento y la energía. La colina es un nutriente fundamental para la memoria y un buen desarrollo cognitivo en los pequeños. Por esta razón, los niños que incluyen huevo en el desayuno presentan mejor rendimiento escolar en clases. Además, tienen una mayor capacidad para concentrarse en las tareas diarias y los desafíos.