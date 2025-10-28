Lo que Steve Jobs sabía sobre los niños y las pantallas antes que nadie

Steve Jobs recordaba que la mente se nutre de experiencias, ideas y conversaciones. Una defensa del pensamiento humano.

Steve Jobs tomó una decisión que sorprendió a todos: prohibió las pantallas en su propia casa. El creador del iPhone, que revolucionó la tecnología, decidió que sus hijos no usarían ni iPads ni teléfonos. En lugar de eso, les ofrecía algo que él consideraba más valioso: conversación, lectura y contacto con el mundo real.

Steve Jobs les dio lo más importante en la vida En una entrevista con The New York Times, Steve Jobs confesó que limitaba al mínimo la tecnología doméstica. Mientras el planeta entero se fascinaba con sus dispositivos, en su hogar se hablaba de libros, ideas y temas actuales. Para él, la inteligencia no se formaba con un dedo deslizándose sobre una pantalla, sino con el pensamiento que surge del diálogo.

Steve Jobs sostenía que la pantalla convierte a los niños en consumidores pasivos, mientras que la conversación los transforma en pensadores. En su casa, las noches terminaban con libros, no con videos de Youtube. Solía decir que un cerebro que se duerme con imágenes no despierta con creatividad. Por eso, el ritual de la lectura era sagrado, y cada hijo debía dedicar una hora diaria a leer.

Él mismo elegía los títulos. Prefería clásicos y textos que despertaran el razonamiento. Decía que leer sin sentido era como alimentar mal al cerebro: “si lees tonterías, mejor no leas nada”. Su enfoque era formar mentes capaces de analizar, crear y expresar, no solo repetir lo que otros piensan. Esa disciplina intelectual era, para él, la base de toda innovación.

Steve Jobs ayayay.tv Steve Jobs creía que las verdaderas ideas nacen del contacto con el mundo físico. En su casa había materiales, herramientas, arte y proyectos manuales. Según él, las pantallas daban una ilusión de creatividad, pero las manos eran las que realmente creaban arte. El acto de construir, pintar o diseñar con objetos reales mantenía viva la imaginación.