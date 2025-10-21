Lo que necesita tu cabello para evitar la caída

El cabello refleja cómo está tu cuerpo. Empieza en lo que comes, en cómo duermes y en cómo tratas tu propio equilibrio.

El cuerpo habla cuando el cabello se cae más de lo normal. No lo hace por capricho, sino porque algo dentro está pidiendo ayuda. El cabello tiene su propio ciclo: nace, crece, descansa y finalmente se desprende. Pero cuando ese ritmo se altera, la caída se nota, y el espejo empieza a contarlo cada día.

El cabello es una brújula Perder algunos cabellos diarios es completamente natural. El problema comienza cuando el ciclo se interrumpe y el cuerpo deja de priorizar la salud capilar. No siempre se trata de genética o de estrés, muchas veces la raíz está en la falta de nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para mantener la producción de cabello en equilibrio.

Caída de cabello .jpg La caída del cabello se nota cuando faltan nutrientes. Cuando hay déficit de proteína, el cuerpo concentra su energía en órganos vitales y reduce el aporte a los folículos. Sin ese soporte, el crecimiento se ralentiza. Si falta hierro, el oxígeno no llega adecuadamente a la raíz y el cabello se debilita. Y cuando el zinc o la biotina escasean, la estructura capilar pierde fuerza y se vuelve quebradiza.

A eso se suman factores como el estrés, la falta de descanso o la poca actividad física. Todo eso afecta la circulación y altera el ciclo natural del cabello. El verdadero cuidado empieza en la alimentación, el descanso y la rutina diaria.