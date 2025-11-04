Llegó el último Mercurio retrógrado del año: te contamos cuáles son los signos del zodiaco más afectados

Del 9 al 29 de noviembre, Mercurio estará en un lugar poco beneficioso para algunos signos del zodiaco. Los detalles y secretos para aprovechar este tiempo.

El horóscopo aseguró que este será el último Mercurio retrógrado de 2025 y que arranca en Sagitario pero termina en Escorpio. Su etapa pre-retrógrada comenzó en octubre y su presencia se percibe ya que muchos se quejan de mensajes que demoran, charlas con personas queridas y proyectos que tardan en arrancar.

Los signos del zodiaco más afectados Sagitario sentirá la retrogradación de este planeta y sus movimientos. Es tiempo de frenar para comprender, por eso lo que antes salía naturalmente ahora se verá estancado. No es una mala señal, sino una advertencia del universo. Durante las próximas semanas tu energía te pedirá escuchar más y opinar menos.

Una nueva fase de mercurio retrógrado está entrando, la última del año y te contamos todo lo que debes saber. Foto: Pixabay - pixabay.com Mercurio retrógrado afectará a algunos signos del zodiaco. Archivo. Géminis también sentirá la influencia de Mercurio. La mente se acelera pero las palabras no salen como quieres. Es probable que sientas confusión y la necesidad de retirarte un poco para procesar lo que estás viviendo. Si algo no fluye, no lo fuerces. Aprovecha este tiempo para hacer detox y limpieza.

Escorpio no se queda atrás. Las personas de este signo del zodiaco tendrán que revisar su interior y finanzas. Es tiempo de la introspección profunda: lo que callaste tiene que salir a la luz para sanar y avanzar. Si te quedas callado, nadie podrá ayudarte y tampoco podrás entender qué es lo que te sucede.