Cuál es el signo del zodiaco más impaciente, según la IA y el horóscopo

Ellos están regidos por un planeta inquieto y que invita a perder la paciencia fácilmente. Descubre cuál es.

La inteligencia artificial (IA) y el horóscopo coincidieron que el signo del zodiaco no tiene paciencia y siempre está yendo de un lado a otro. Esto se debe a que está protegido por Marte, el planeta de la acción y la energía, lo que lo motiva a no quedarse quieto y hacer múltiples actividades.

Estamos hablando de Aries, el primer signo del zodiaco que tiene un deseo natural de liderar e iniciar cosas. “Su naturaleza es impulsiva y enérgica, llevándolo a querer que las cosas sucedan ahora mismo”, explicó Gemini, la inteligencia artificial de Google.

astrología El horóscopo tiene 12 signos del zodiaco. Shutterstock ¿Por qué Aries es el signo del zodiaco más impaciente? En la astrología, cada planeta tiene una energía y características determinadas que influyen más de lo que creemos a cada signo del zodiaco. En este caso, Marte se asocia con la acción, la guerra, la energía, la agresión, la iniciativa y el impulso. La energía de este planeta es directa, rápida y está enfocada en un objetivo que no va a soltar hasta conseguirlo.

En cuanto a la impaciencia, Aries no puede estar quieto esperando porque la energía marciana lo empuja constantemente a actuar, iniciar y avanzar. Al igual que un guerrero en batalla, Aries busca la victoria de forma inmediata. Para ellos, la demora es vista como una debilidad.